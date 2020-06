Aaron Ramsey oggi ha lavorato parzialmente con la squadra nel corso della seduta d’allenamento: la situazione verso il Napoli

La Juventus si sta preparando per la sfida in finale di Coppa Italia contro il Napoli, in programma mercoledì a Roma alle 21.00. La squadra di Sarri è scesa in campo questa mattina alla Continassa.

Come riporta Juventusnews24.com Aaron Ramsey ha lavorato parzialmente con la squadra e c’è dunque una lieve speranza in più di vederlo a Roma con il gruppo rispetto a Chiellini e Higuain, acciaccati.