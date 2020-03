Allenamento Torino: lavoro atletico per Baselli, si ferma Adopo

Allenamento Torino: lavoro atletico personalizzato per Baselli, Adopo costretto a fermarsi per un problema alla caviglia

Allenamento a porte aperte, al Filadelfia, per il Torino di Moreno Longo. Reduce dalla sesta sconfitta di fila in campionato ed in procinto di ospitare – salvo variazioni di calendario, ormai all’odine del giorno – l’Udinese.

Regolarmente in gruppo Berenguer e Millico, mentre nel corso della sessione si è dovuto fermare per un problema alla caviglia Adopo. Seduta personalizzata sulla parte atletica per Baselli, che ha lavorato a parte.