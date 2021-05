Allenatore Sampdoria, Ferrero: «Non c'è tutta questa fretta...»

Massimo Ferrero ha parlato della questione relativa al nuovo allenatore della Sampdoria

«Non c’è tutta questa fretta, guardate quante squadre devono ancora decidere il proprio tecnico. Visto che non possiamo permetterci di sbagliare vogliamo sviscerare al meglio ogni opzione», queste le parole di Massimo Ferrero riportate da Il Secolo XIX. La situazione è chiara: i sondaggi sull’allenatore, che prenderà il posto di Claudio Ranieri alla Sampdoria, continueranno.

Ferrero non smette di guardarsi intorno e non sente la pressione di dover scegliere a stretto giro un tecnico. La speranza del presidente della Sampdoria è che, nella girandola delle panchine, venga fuori qualche occasione interessante e, per questo motivo, una scelta troppo repentina potrebbe essere azzardata.