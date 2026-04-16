Allenatori Serie A: Napoli e Lazio puntano lo stesso nome! Potrebbe tornare in Italia in caso di addio di Conte e Sarri a fine stagione

Allenatori Serie A: Napoli e Lazio hanno messo nel mirino questo allenatore in caso di partenza di Conte e Sarri a fine stagione

Il nome di Sérgio Conceição torna a infiammare il calciomercato italiano e i taccuini dei principali direttori sportivi. Il carismatico tecnico portoghese sta attirando nuovamente le attenzioni di diversi importanti club europei, tutti pronti a scommettere sulla sua comprovata leadership. In modo particolare, ci sono due formazioni di vertice della Serie A che sembrano voler fare sul serio per assicurarsi il suo profilo: il Napoli e la Lazio.

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Il forte interesse delle due società italiane apre le porte a un suggestivo approdo nel Belpaese. L’ex allenatore del Porto, infatti, potrebbe fare un imminente ritorno dopo la sua precedente esperienza con il Milan nella stagione 2024-2025. Quella parentesi sportiva gli ha permesso di acquisire una solida e preziosa conoscenza diretta delle complesse dinamiche tattiche, tecniche e ambientali che caratterizzano il massimo campionato italiano.

Il rebus Sarri alla Lazio e il report dall’infermeria

Sulla sponda capitolina, le riflessioni sul nuovo progetto tecnico sono già ampiamente iniziate. Il futuro dell’attuale allenatore Maurizio Sarri al momento è un vero e proprio rebus da decifrare, una situazione di profonda incertezza che sta inevitabilmente spingendo il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani a fare delle approfondite valutazioni preventive, per non farsi trovare impreparati in vista della programmazione estiva.

Nel frattempo, a margine delle questioni di mercato, direttamente dal quartier generale di Formello arrivano aggiornamenti: sono stati segnalati dei recuperi importanti per Sarri in vista del rush finale. Tuttavia, il gruppo squadra deve purtroppo fare i conti con una pessima notizia clinica, ovvero la grave rottura del crociato per Furlanetto, un brutto trauma che chiude anticipatamente la stagione dell’estremo difensore.

Il duello di mercato tra Napoli e Lazio

Secondo quanto riportato da Footmercato, Napoli e Lazio sono concretamente in corsa per la panchina e hanno messo nel mirino Conceição, valutando con grande serietà la possibilità di un suo ritorno in Italia. La sua prolungata esperienza ai massimi livelli nelle coppe continentali e la sua ampiamente riconosciuta capacità di gestire ambienti complessi e piazze calde lo rendono una figura decisamente interessante. Entrambe le compagini vedono in lui la giusta persona per poter ereditare e portare avanti un progetto ambizioso.

Con un possibile ritorno in Italia all’orizzonte, l’allenatore portoghese sembra totalmente pronto a valutare attentamente le proposte che riceverà nelle prossime settimane, con i partenopei e i biancocelesti ormai pronte a fare il primo passo ufficiale per sbaragliare la concorrenza internazionale.