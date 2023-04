Altafini: «Kvara è come Baggio, sulla Champions…»

Le parole di José Altafini, ex giocatore, sulla stagione del Napoli e sull’impatto dell’esterno georgiano in Serie A

José Altafini, ex giocatore, ha parlato a Il Mattino del Napoli.

PAROLE – «Questo Napoli mi avrebbe divertito tantissimo e per ogni azione avrei fatto un commento geniale dei miei. Impossibile rimanere impassibili davanti a tanta genialità nelle giocate degli azzurri. Kvara è un giocatore incredibile: una bellissima scoperta. È quello che accende la luce ed è capace di giocare pazzesche. Per Baggio dicevo che dove giocava nascevano i fiori, forse per Kvara avrei inventato qualcosa del genere e di sicuro avrebbe segnato qualche “supergolasso”. Tre mesi fa dicevo che il Napoli poteva vincer la Champions e lo penso ancora adesso. Ma attenzione, perché non è solo. City e Real Madrid sono forti. Il Real ha giocatori importanti, il Napoli ha Osimhen, ma il City Haaland».