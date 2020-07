Altobelli: «Sarri, lo scudetto alla Juve non basta. Allegri è il numero uno»

Altobelli: «Sarri? Lo scudetto alla Juve lo vinco anche io». Le dichiarazioni dell’ex attaccante nerazzurro sui bianconeri

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, ha parlato a 360° al Corriere dello Sport. Queste le parole di Spillo.

JUVE – «Sarri ha fatto bene all’Empoli e al Napoli, ma il cosiddetto sarrismo non si è visto alla Juve, come non si era visto al Chelsea. In queste due storie si è adeguato alla squadra che aveva. Inutile girarci intorno. Hai Ronaldo? Devi adeguarti. Per me Allegri è il numero uno. È uno che conosce il calcio, pane al pane, vino al vino. Ha fatto bene al Milan e al Cagliari. Se parliamo di Juve contano solo i risultati. Il campionato alla Juve lo vinciamo anche io e te. Non basta per giustificare la scelta di Sarri. Ci vuole la Champions».

TALENTI – «Mi piacciono molto Tonali, Castrovilli e Zaniolo. Da tifoso interista, mi do uno schiaffo se penso a come l’abbiamo perduto».

ICARDI – «Amo Icardi come giocatore, ma come uomo ha fatto dei passi falsi. Tipo non voler giocare in Europa o inventarsi il male al ginocchio. Però dico anche che se tu hai a che fare con i campioni, devi essere un campione. Parlo dell’allenatore».

SPALLETTI – «Stimo Spalletti: ha fatto bene alla Roma e anche all’Inter. Mi risulta però che gli stessi problemi che ha avuto con Icardi, li ha avuti con Totti. Per allenare la mente dei grandi campioni devi capire che sono diversi».