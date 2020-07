Altobelli: «Se Conte andasse via dall’Inter prenderei Allegri: è il miglior tecnico italiano»

Alessandro Altobelli, ex attaccante di Inter e Juventus, ha parlato del momento delicato di Antonio Conte: le sue parole

Alessandro Altobelli, intevristato da Il Giornale, ha parlato del momento di Antonio Conte all’Inter e della lotta Scudetto.

SCUDETTO – «Penso che alla fine la Juventus vincerà ancora, seconda la sorprendente Atalanta di Gasperini e lotta serrata tra Inter e Lazio per 3-4 posto. Ma alla fine penso che la spunteranno i nerazzurri».

ALLEGRI INTER – «Penso sia uno dei migliori e mettiamola così anche se non lo spero: se dovesse andare via Conte Allegri tutta la vita. Ha allenato piazze importanti, ha esperienza e carisma, lo reputo il più bravo allenatore italiano e uno dei migliori in Europa».

AMBIENTE – «Se qualcuno mi avesse detto che l’Inter avrebbe perso punti contro Verona, Sassuolo e Bologna non ci avrei creduto ma purtroppo è stato così. L’ambiente si è un po’ irrigidito e anche i tifosi da sempre presenti e appassionati stanno un po’ perdendo la pazienza con attacchi feroci verso l’allenatore. A inizio campionato si sono fatte delle scelte, Conte è un uomo che ha legato la sua carriera sportiva per tanti anni da giocatore e da allenatore dalla Juventus ma la maggior parte dei tifosi nerazzurri si sono convinti subito della sua grande professionalità. Le cose sono andate bene all’inizio perché c’erano i risultati ma ultimamente noto malcontento e commenti anche offensivi, siamo una squadra che nelle ultime partite ha dimostrato di avere punti deboli e difficoltà ma l’ambiente si deve ricompattare».

LUKAKU – «Devo essere sincero, non mi aspettavo una resa così alta, il belga è stata una sorpresa positiva, ha sostituito degnamente Icardi e devo dire che non si è notata la differenza tra i due. Lukaku tra l’altro ha anche un modo di giocare diverso, aiuta molto e lavora di squadra. Gol e qualità insomma, sta disputando un’ottima stagione».