Altro audio choc di Florentino Perez: «Ronaldo un matto malato»

Spunta un’altra conversazione choc del presidente del Real Madrid Florentino Perez, questa volta su Cristiano Ronaldo

Nuovo frammento di audio rubato a Florentino Perez, risalente al 2012, e diffuso dal Confidencial. Questa volta nel mirino c’è Cristiano Ronaldo per una mancata esultanza di quel periodo.

«È pazzo, questo ragazzo è un matto, un uomo malato. Pensi che questo ragazzo sia normale, ma non è normale, altrimenti non farebbe tutto quello che fa. L’ultima cosa stupida che ha fatto l’hanno vista tutti… Perché pensi che abbia fatto quella cosa stupida?”. Il contesto non è specificato, ma dovrebbe riferirsi alla mancata esultanza di Ronaldo, nel settembre 2012».