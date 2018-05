Alvino durissimo: «Quella della Fiorentina è la peggiore tifoseria del mondo»

Il giornalista campano e tifoso del Napoli, Carlo Alvino ha descritto senza mezzi termini la curva Fiesole, definita la peggiore tifoseria del mondo

Che i giocatori e i tifosi partenopei ogniqualvolta la squadra di Sarri gioca in trasferta, debbano subirsi i peggiori insulti è cosa, purtroppo, risaputa. Ma che gli stessi insulti arrivino da una delle tifoserie Arci-nemiche della Juventus quanto meno crea stupore. É quanto denuncia il giornalista e conduttore di una trasmissione molto seguita su Radio Kiss Kiss oltreché telecronista tifoso su Sky, Carlo Alvino: «Siamo orgogliosi e fieri di avere il miglior tifo del mondo, e lo abbiamo dimostrato anche a Firenze, di fronte alla peggiore tifoseria, quella fiorentina. Non vi racconto cosa siamo stati costretti a sentire per novanta minuti, una vergogna continua, la peggiore tifoseria del mondo. Non bisogna generalizzare? Va bene, tutta quella curva, la cosiddetta Curva Fiesole. Non avete idea di quello che è venuto fuori da quelle bocche, cori contro San Gennaro, la Madonna, per il Vesuvio, cose pazzesche e inaudite. Anche contro questo odio calcistico il Napoli ha dovuto giocare quest’anno».