Amadeus commenta: «Lotta Champions? Io starei attento alla Lazio di Baroni, così come la Fiorentina: è un bel campionato!»

Amadeus, il conduttore del Nove e tifoso interista analizza la bagarre per la lotta Champions League che vede anche la Lazio coinvolta



Amadeus tifoso interista e conduttore televisivo ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola, alla luce della vittoria di giovedì sera della Fiorentina con l’Inter. Ecco le sue parole sulla lotta Champions citando anche la Lazio.

LOTTA CHAMPIONS – In realtà credo che l’Atalanta non mollerà mai, è impensabile, gioca alla grande e ha un signor allenatore. Né l’Inter né il Napoli pensano che sia una corsa a due, è chiaro che siano le favorite ma la lotta è a tre, con il Napoli leggermente favorito. Per la testa e per la coda tutto può accadere bastano due vittorie o due sconfitte, anche nella zona Champions, starei attento alla Lazio che gioca bene, così come la Fiorentina, è un bel campionato perché nulla è scontato.