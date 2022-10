Amarcord Atalanta-Fiorentina, il tiro a giro di Cristiano Doni che valse la Nazionale

27 gennaio 2002, Doni da Nazionale: goal da fuoriclasse durante Atalanta-Fiorentina (finita 2-0), cannoniere e convocazione

L’annata 2001/2002 è stata sicuramente la migliore per Cristiano Doni: il giocatore che diventa leader trascinando l’Atalanta alla salvezza grazie ai suoi 16 goal stagionali. Negli appuntamenti più attesi ha sempre messo la firma, compresa anche una partita tanto delicata come Atalanta Fiorentina: precisamente il 27 gennaio 2002.

L’Atalanta affronta la Fiorentina con l’obiettivo di proseguire il buon momento interno, in quello che si annuncia come uno scontro diretto per non retrocedere. I nerazzurri di Vavassori dominano e passano in vantaggio al 35′ grazie ad uno degli attaccanti più promettenti del settore giovanile orobico Inacio Pià, ma è Cristiano Doni a prendersi la scena nella ripresa con un goal a giro da fuori area: il tredicesimo stagione in 20 partite. La ciliegina sulla torta arriva con la chiamata di Trapattoni per la convocazione in Nazionale.