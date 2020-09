L’ex centrocampista Ambrosini ha espresso il proprio entusiasmo per la presentazione della nuova seconda maglia del Milan

Massimo Ambrosini ha commentato con entusiasmo la presentazione della nuova seconda maglia del Milan. Queste le sue parole su Instagram.

«Tempo fa, quando il verde era sotto le scarpe e non di fronte, con la maglia bianca si giocavano le finali… Grazie mille Milan per il pensiero e in bocca al lupo per la stagione ragazzi!!!».