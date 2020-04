Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha parlato dello stop dei campionati e anche della sfida tra Atalanta e Valencia. Le sue parole

Il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti ha parlato a L’Equipe dello stop ai campionati per il Covid-19: «La priorità è stare a casa e seguire le indicazioni del Governo. Capisco i tifosi del Liverpool ma dobbiamo pensare alla salute di tutte le persone».

«Atalanta-Valencia la partita zero per il virus? E’ facile parlare a posteriori, ma a quel tempo penso che nessuno abbia capito cosa stesse realmente succedendo e non è stato semplice prendere una decisione per rinviare la partita, non c’erano i numeri di adesso».