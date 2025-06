Ancelotti Brasile, si va verso il debutto: la qualificazione al Mondiale 2026 è a portata di mano

Le ultime sulla nuova avventura di Carlo Ancelotti come ct del Brasile, con l’esordio in programma contro l’Ecuador. I dettagli

Carlo Ancelotti si appresta a vivere un momento storico: il suo debutto sulla panchina della nazionale brasiliana, con l’obiettivo di blindare subito la qualificazione ai Mondiali del 2026. L’esordio avverrà giovedì contro l’Ecuador a Guayaquil, seguito dalla sfida contro il Paraguay il martedì successivo a São Paulo. Con Ancelotti alla guida, la Seleção ha l’opportunità di staccare il pass per la Coppa del Mondo con ben due giornate d’anticipo nelle qualificazioni sudamericane.

Attualmente quarta in classifica con 21 punti, la nazionale brasiliana necessita di un vantaggio di sette punti sulla settima classificata (attualmente il Venezuela con 15 punti) alla fine di questa finestra FIFA. Se dovesse raggiungere il punteggio richiesto, il Brasile sarebbe irraggiungibile anche in caso di sconfitte nelle ultime due partite di settembre contro Cile e Bolivia.

Gli scenari per la qualificazione immediata sono molteplici:

– Due vittorie: Se il Brasile dovesse vincere entrambe le partite contro Ecuador e Paraguay, la qualificazione sarebbe assicurata se il Venezuela pareggiasse almeno una delle sue gare (contro Bolivia o Uruguay). Se i venezuelani vincessero entrambe, la qualificazione slitterebbe.

Una vittoria e un pareggio: In questo caso, il Brasile dovrebbe sperare che il Venezuela perda una delle sue due partite. Inoltre, la Bolivia (ottava con 14 punti) non dovrebbe vincere entrambi i suoi incontri.

– Una sconfitta e un pareggio: Per qualificarsi in questa situazione, il Venezuela non dovrebbe ottenere vittorie in nessuna delle due partite, e la Bolivia dovrebbe racimolare al massimo tre punti in due gare.

– Due pareggi: Scenario più complesso, che richiederebbe un pareggio tra Venezuela e Bolivia nella prossima giornata, oltre a una sconfitta del Venezuela contro l’Uruguay e una non-vittoria della Bolivia contro il Cile.

Per preparare le due sfide, Ancelotti ha avuto a disposizione due allenamenti in Brasile: il primo lunedì al Centro de Treinamento Joaquim Grava del Corinthians a São Paulo, e il secondo martedì, prima della partenza per Guayaquil. La pressione è alta, ma la possibilità di chiudere la pratica qualificazione è concreta.