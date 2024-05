Real Madrid, Ancelotti: «Qui c’è ancora la squadra della Decima»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco

SENSAZIONI – «C’è grande entusiasmo nella squadra, abbiamo la possibilità di raggiungere di nuovo un traguardo importante. Ci aspetta una partita molto difficile, ma cercheremo di fare il meglio possibile. Ottimismo? Più che ottimismo c’è la voglia di vivere un’altra notte magica con la consapevolezza delle difficoltà che dovremo affrontare. Quella di oggi è una giornata che vale la pena essere vissuta, preparare una semifinale è un qualcosa di spettacolare. Il giorno della partita arriva invece un po’ di preoccupazione e paura».

SQUADRA – «La squadra che ha vinto la Décima nel 2014 è in parte ancora qui. Chiaramente non ci sono tutti perché il tempo passa, ma il gruppo ha gestito molto bene questo ricambio generazionale. La base della squadra è sempre gestita da giocatori come Nacho, Modric, Carvajal… grazie a loro i giovani imparano come comportarsi in un club come il Real Madrid. È una fase che è iniziata molto tempo fa dopo la partenza di Cristiano Ronaldo».

BAYERN – «Ormai è una vecchia storia. Quando viene a mancare il sostegno da parte del club è meglio separarsi. Ho comunque ancora un ottimo rapporto con Hoeness e Rummenigge».