Ancelotti esonerato, Ashley Cole: «Carlo è come il tuo migliore amico» VIDEO

Ancelotti, l’esonero del tecnico del Napoli commentato dall’ex giocatore del Chelsea Ashley Cole che lo ha avuto come allenatore

Carlo Ancelotti ha ufficialmente terminato ieri la sua esperienza sulla panchina del Napoli. Il commento sul suo esonero è arrivato anche da Ashley Cole.

«Si parlò tanto quando stavo per andare via ma la mia priorità è sempre stata il Chelsea. Carlo ha lavorato benissimo con la squadra. Ho apprezzato il fatto che fosse grande non solo come manager ma come uomo quasi fosse un miglior amico».