Ancelotti: «L’addio di Messi al Barça mi ha sorpreso. Il Real se la gioca con tutti»

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato del Real Madrid. Le sue dichiarazioni.

«Mi ha sorpreso l’addio di Messi. Leo è stato una bandiera del Barcellona fin da piccolo, ma ogni giocatore può cambiare maglia. Rispetto la decisione del club così come quella del calciatore. Noi dovremo competere col Barça per vincere il campionato, con o senza Messi i blaugrana restano una delle migliori squadra del mondo. Non è impossibile competere con loro. Il mio Real ha tutto per giocarsela contro chiunque, non ho alcun dubbio su questo».