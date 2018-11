Carlo Ancelotti lancia la sfida alla Juventus. Ecco le parole dell’allenatore del Napoli sulla lotta Scudetto

Seconda parte dell’intervista di Diletta Leotta a Carlo Ancelotti per DAZN. Il tecnico del Napoli, dopo aver parlato di sogno Scudetto e non utopia, è pronto a lanciarsi in una nuova sfida: «O surdato ‘nnammurato mi piace molto, ma non la canto. La canterò quando riusciremo a vincere qualcosa». Il tecnico dunque ha lanciato la sua sfida ed è pronto a cantare nuovamente dopo “I migliori anni” di Renato Zero cantata a San Siro e non solo. Il tecnico azzurro ha poi parlato dei campioni del passato che vorrebbe al Napoli: «Difficile dirne uno. Porterei Van Basten o Zidane, ma potrei dire anche Pirlo, Kakà, Ronaldo. Non scelgo nessuno, mi tengo quelli che ho».

Carletto ha detto sulla sua sullo staff che lo accompagna nella sua avventura a Napoli e anche sulla città: «Ho la fortuna di avere uno staff giovane e preparato. Un giovane naturalmente non può avere grande esperienza ma ha grande motivazione, quello che manca magari a quelli della mia età. Io ho esperienza ma ho meno volontà nell’apprendere perchè pensi che le conoscenze che hai sono sufficienti e avere uno staff giovane è stimolante per tutti. Napoli? E’ bella, c’è un clima stupendo e in più c’è il mare. Quando ero a Londra dicevo ‘vorrei fare un week-end a Capri’ ma era difficile. Qui mi basta mezz’ora. Sono un uomo del nord ma si respira una bella aria e mi piacerebbe vivere qui altro tempo».