Ancelotti all’addio, Xabi Alonso il prescelto per la panchina del Real Madrid: c’è un ‘patto tra gentiluomini’ con il Bayer Leverkusen

Real Madrid, Ancelotti ai titoli di coda con le Merengues e il suo successore sembra essere sempre più Xabi Alonso: le ultime

L’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid sembra ormai giunta al capolinea. Nonostante un contratto fino al 2026 e l’impegno al prossimo Mondiale per Club, le voci sul suo addio imminente si fanno sempre più insistenti, alimentate anche da vecchi attriti sul torneo stesso. Fra quattro giorni, nella finale di Copa del Rey contro il Barcellona, potrebbe arrivare l’ultima occasione per chiudere con un trofeo una stagione segnata da delusioni pesanti: l’umiliante 0-4 al Bernabeu contro i blaugrana, l’uscita ai quarti di Champions e un mercato sbilanciato che non ha saputo colmare le lacune lasciate da Kroos e Modric.

Intanto il toto-successore è già partito. In pole c’è Xabi Alonso, ex bandiera del club, oggi alla guida del Bayer Leverkusen dei miracoli, già campione di Germania da imbattuto. Sul tecnico basco pende un “patto tra gentiluomini” con il club tedesco, pronto a liberarlo se chiamato da una delle sue ex squadre. Con Real, Liverpool e Bayern interessate, la pista madrilena sembra la più calda: il rapporto tra le due società è ottimo e come riportato da Marca, secondo il CEO Fernando Carro, eventuali trattative saranno gestite nel rispetto reciproco.