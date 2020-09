Ancelotti su James Rodriguez: «E’ stato felice di venire all’Everton»

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha parlato della scelta di James Rodriguez di trasferirsi nel club inglese

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha parlato ai microfoni di Sky Sport UK della scelta di James Rodriguez di trasferirsi nel club inglese. Ecco le sue dichiarazioni:

«James è stato felice di venire qui anche perché, nella passata stagione, non ha trovato molto spazio. Non vede l’ora di tornare a giocare con continuità. Al momento non è al 100%, ma penso che possa far vedere le sue qualità e con le sue qualità siamo sicuramente migliori».