Ancelotti su Maradona: «Era impossibile da fermare»

Carlo Ancelotti ha parlato di Diego Armando Maradona

Carlo Ancelotti, sulle pagine di France Football, ha parlato di Diego Armando Maradona in occasione dei 60 anni del Pibe de Oro.

«È il più grande calciatore che abbia mai affrontato. Ho un rispetto totale nei suoi confronti. Ho provato tante volte a fermarlo, ma era impossibile contenerlo. Ho grandi ricordi di lui: ha avuto dei problemi durante la sua carriera ma è stato un grande avversario, un giocatore fantastico. L’epoca in cui abbiamo giocato era quella della grande rivalità tra Napoli e Milan. Avevano una grande squadra, con Maradona e Careca. Io provavo anche metodi poco leciti per fermarlo, ma era irresistibile. Se vogliamo essere franchi, i colpi che gli ho dato me li ha anche restituiti».