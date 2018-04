Andrè Gomes-Juve: Allegri stregato dal “todocampista”

Andrè Gomes è uno di quei nomi che stanno tornando, ciclicamente, in voga nelle ultime sessioni di calciomercato della Juventus

La Juventus Andrè Gomes lo avrebbe preso molto volentieri quando il centrocampista portoghese incantava con la maglia del Valencia e delle selezioni giovanili del Portogallo, Under 20 e U21. Ma il suo rendimento fu talmente di livello che il Barcellona decise di farne un pilastro del suo futuro, non facendo i conti, però, con un adattamento piuttosto complicato del calciatore nell’ambiente blaugrana: ricordiamo, peraltro, le sue dichiarazioni in merito, tra depressione e paura del parere della gente.

La Juventus, quindi, è ritornata in pista per il cartellino del “todocampista” lusitano, come sottolinea Mundo Deportivo. La rosa bianconera, in estate, verrà ringiovanita e verrà innalzato il livello tecnico generale. Quando si parla di tecnica non si può non pensare che ad Andrè. Una sorta di centrocampista ibrido per la sua capacità di dettare i ritmi della manovra ma, al tempo stesso, legare i reparti come una mezz’ala. Un giocatore, dunque, che ben si adatterebbe ad una mediana a 3 così come a 2, il che darebbe a Max Allegri la possibilità di variare sistemi di gioco, anche in corso d’opera, senza grossi patemi d’animo.