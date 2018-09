Andrè Silva show! Doppietta al Real Madrid – VIDEO

Andrè Silva in grande spolvero: bellissima doppietta del portoghese al Real Madrid

Andrè Silva non si ferma più, sesto gol in 5 partite per il portoghese che sembra rinato al Siviglia. Doppietta arrivata non contro una squadra qualunque ma contro i Campioni d’Europa in carica, il Real Madrid. Il primo gol su un comodo assist di Ben Yadder, sul quale André Silva ha appoggiato a rete mentre il secondo gol su una respinta corta di Keylor Navas. Bravo il portoghese, da vero rapace, a respingere subito in rete. L’attaccante di proprietà del Milan ma in prestito alla squadra spagnola sta vivendo una nuova vita in terra iberica.