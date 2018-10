La rinascita di André Silva: «Il fallimento al Milan? Non me lo spiego»

Milan: l’ex André Silva, attualmente in prestito al Siviglia, vero e proprio mattatore di questo inizio di Liga. L’attaccante portoghese spiega cosa è cambiato rispetto ad un anno fa…

Da bidone a super-cannoniere della Liga: André Silva potrebbe diventare un grosso rimpianto per il Milan che, in estate, ha deciso di privarsi di lui. L’attaccante portoghese, attualmente in prestito al Siviglia, sembra un giocatore decisamente diverso rispetto a quello intravisto la scorsa stagione in rossonero: lo stesso per cui la società milanista aveva deciso di investire (parecchio) e che si è rivelato alla fine una delusione. «Non mi aspettavo di segnare così tanto e portare a casa tante vittorie in questo inizio di stagione: sono sempre stato un tipo positivo, ma non potevo immaginare fino a questo punto… Qui a Siviglia mi trovo bene sia in campo che fuori, devo ringraziare tutti», ha ammesso senza troppi problemi Silva nel corso di una intervista per AS.

A Siviglia tutto gira per il meglio al momento, a Milano invece qualcosa sembrerebbe essere andato davvero storto: cosa? «Adesso gioco per il Siviglia, anche se almeno fino a giugno sono del Milan (il diritto di riscatto degli spagnoli è di circa 35 milioni di euro, ndr). Il calcio è così: nessun club è uguale all’altro ed io non ho risposte per spiegare cosa non è andato l’anno scorso – racconta ancora André Silva ai microfoni spagnoli – . So solo che quest’anno mi sento bene, ho voglia di segnare e di vincere: credo sia fondamentale la fiducia, perché con quella puoi fare quello che vuoi. Qui sapevo che avrei trovato una grande club pieno di fiducia nei miei confronti, poi mi ha seguito anche la famiglia a cui io sono molto legato». Difficile adesso percepire quale potrebbe essere il futuro del giocatore portoghese: nei prossimi mesi capiremo meglio.