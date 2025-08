Andrea Sottil: «Modena, non ci nascondiamo. So di poter stare tra i migliori. Il mio 3-5-2 e l’obiettivo della stagione»

Le parole di Andrea Sottil, tecnico del Modena, sulle ambizioni degli emiliani per la prossima stagione di Serie B

Un esordio che sa di destino, un mercato quasi completo e un’ambizione che non si nasconde. Andrea Sottil è pronto a guidare il suo Modena in una stagione di Serie B che si preannuncia tanto competitiva quanto affascinante. Il calendario gli ha subito riservato una sfida del cuore, il debutto a Marassi contro la sua ex Sampdoria, ma il tecnico piemontese guarda avanti, forte di una squadra costruita in anticipo e secondo le sue idee. Su La Gazzetta dello Sport Sottil analizza il percorso che attende i canarini, tra la consapevolezza di dover lottare con corazzate come Palermo e le retrocesse dalla A, e la ferma volontà di essere protagonisti fino alla fine.

LA PREPARAZIONE E IL MERCATO – «Grazie alla società ho potuto fare il ritiro con la squadra quasi al completo, abbiamo fatto gruppo e portato avanti bene la condizione fisica, mettendo dentro i miei principi di gioco. Le mie idee combaciano con quelle della società, credo che saremo molto competitivi».

IL SUO 3-5-2 – «Contano occupazione degli spazi e sviluppo del gioco con determinati principi. Inizieremo le partite in un modo e le finiremo in un altro».

L’OBIETTIVO PLAYOFF – «Non ci nascondiamo. Meglio tenere profilo basso, però sappiamo di poter stare tra i migliori».

IL RAPPORTO CON IL PRESIDENTE RIVETTI – «Molto bene. Quando mi ha detto che suo nonno aveva costruito il Filadelfia, lo stadio dove sono cresciuto a Torino, mi sono emozionato. Il presidente ha un grande carisma. Poche parole, vedo la determinazione in quello in cui crede. È ambizioso e io pure, voglio tornare in A e quindi siamo in sintonia».

IL BILANCIO DELLA CARRIERA – «Da calciatore penso di aver fatto il massimo, malgrado gli infortuni, ma mi sono divertito. Allenare però mi piace di più, credo di aver fatto il percorso giusto, con tanta gavetta. Magari qualche scelta l’ho sbagliata, ma fa parte del percorso».

L’OBIETTIVO PERSONALE – «Vincere un campionato a questo punto ci vorrebbe. Se mi dicessero che l’unico modo per tornare in A sarà vincere con il Modena? Sarò prontissimo».