Andreas Pereira: «Ecco perchè ho deciso di lasciare la Lazio, sul futuro vi dico che…»

Dopo una stagione in prestito alla Lazio, Andreas Pereira ha lasciato la nostra Serie A e ha fatto ritorno in Premier League, al Manchester United. Il giocatore ha commentato i suoi ultimi mesi ai microfoni di TNT Sports Brazil.

PRESTITI – «A Manchester o altrove, è giunto il momento di giocare, di fare almeno un’ora in campo ogni partita, di avere fiducia nelle giocate. Voglio essere felice e sentirmi importante. Ripeto, sono pronto per giocare, non sono più un ragazzino. Sono un uomo pronto a prendersi le proprie responsabilità. Alla Lazio sono stato accolto benissimo dai tifosi e dallo staff, anche se sentivo di meritare maggior spazio. Forse non è successo perché ero in prestito. Sarei rimasto a Roma? Sono stato conquistato dalla città e dal paese, e il campionato è molto bello da giocare. Avrei voluto giocare con lo stadio pieno. Sarei rimasto, ma con un altro ruolo nella squadra, un ruolo più attivo».

FUTURO – «Siamo concentrati sul cercare il meglio per la mia carriera, questo è quello che pensa il mio entourage e so che anche lo United la vede così. Ho lasciato i discorsi di mercato in mano al mio agente. Dovesse essere vero, mi piacerebbe parlare col club e capire i progetti che hanno per me e il mio ruolo in squadra».