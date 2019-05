Andreazzoli ci crede, Empoli a -1 dal Genoa quart’ultimo

A Genova prima vittoria esterna in campionato per l’Empoli che sale a 35 punti in classifica e sogna la salvezza

Empoli ancora terz’ultimo in classifica, ma dopo il colpaccio a Genova contro la Samp la salvezza è ancora possibile. Farias e Di Lorenzo rilanciano la squadra di Andreazzoli, che sogna l’impresa e chiede la contemporaneità per le squadre in lotta per lo stesso obiettivo. <<E’ incomprensibile che gare così importanti siano giocate in orari e giorni diversi, mi sembra una sciocchezza.

Io accetto senza polemizzare, ma non capisco perché nel finale di campionato succedano queste cose>>. La salvezza dell’Empoli passa dalle prossime sfide contro Torino e Inter, entrambe a caccia della Champions