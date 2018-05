Iniesta, 81 milioni e bottiglie di vino per accettare la Cina

Dopo oltre 20 anni di Barcellona, Andres Iniesta è pronto a vivere una nuova avventura: il centrocampista ha ricevuto una proposta dal Chongqing Dangdai a dir poco particolare…

Arrivato nella cantera del Barcellona nel 1996 dopo aver mosso i primi passi nell’Albacete, Andres Iniesta è stato uno dei punti di riferimento del periodo d’oro dei catalani. Il centrocampista ha già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione con la maglia blaugrana e che il suo futuro sarà lontano dall’Europa, soprattutto per evitare il rischio di affrontare il suo amato club. Nelle ultime settimane diversi club si sono fatti avanti per convincere don Andres al trasferimento, in particolare dalla Cina: l’offerta più interessante, soprattutto più originale, è arrivata dal Chongqing Dangdai…

Lizhang, presidente dell’ambizioso club asiatico, ha recapitato all’entourage di Iniesta una proposta faraonica: 81 milioni di euro per tre stagioni. Ma non solo: secondo quanto sottolinea la stampa spagnola, il numero uno del Chongqing Dangdai si è impegnato ad acquistare sei milioni di bottiglie di vino della casa vinicola del campione (Bodgea Iniesta) spagnolo per incentivarlo al trasferimento. Una offerta mostruosa: 27 milioni di euro a stagione, cifre superate unicamente da Lionel Messi e Neymar. Attesa una risposta nei prossimi giorni: è tempo di riflettere…