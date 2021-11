Antinelli: «Playoff? I problemi deve farseli chi incontra l’Italia»

Alessandro Antinelli, giornalista Rai, ha analizzato in esclusiva per Juventusnews24 la situazione dell’Italia di Mancini

In eslcusiva per Juventusnews24, il noto giornalista Alessandro Antinelli ha parlato dell’Italia di Mancini.

DICHIARAZIONI – «Io penso di sì perché non voglio nemmeno pensare che non ce la facciamo. Abbiamo fatto di tutto per complicarci la vita e adesso ne pagheremo le conseguenze nei playoff. Detto questo, non siamo fuori, al contrario: il problema è degli altri, costretti ad affrontare i campioni d’Europa. La prima la giocheremo in casa con una non testa di serie, la seconda non sappiamo ancora dove potremmo giocarla e contro chi, ma mi devo augurare che non sia il Portogallo. Vedere che in un playoff si affrontano i campioni d’Europa contro i campioni d’Europa precedenti sarebbe oggettivamente atroce per il calcio mondiale. Ma questo è e ci siamo andati a finire non per caso. È sempre una questione di merito: la Svizzera ha fatto quello che doveva, noi no».

