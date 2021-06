Antognoni: «Del mio futuro parlerò quando scadrà il contratto, prima devo incontrare Barone»

Giancarlo Antognoni potrebbe dire addio alla Fiorentina: queste le sue parole a Radio Bruno: le sue parole

«Del mio futuro parlerò quando scadrà il contratto. Prima devo riparlare con Barone, poi comunque dirò la mia verità. Mi hanno fatto una proposta di lavoro, se mi va bene ok sennò sto a casa. Se la proprietà mi viene a dire che non servo più, prendo e me ne vado. Succederà solo se mi dicessero così, non se mi dicono altre cose. Mi reputo una persona che può ancora fare il lavoro che mi chiedono in un modo decoroso, sia che sia rappresentanza ma anche di conoscenza, sia di giocatori che di persone. Se me lo fanno fare so fare il mio lavoro, non voglio rimanere perché sono una bandiera. Come vivo questi giorni? Normali. Non frequento i luoghi viola in questo momento. Leggo, guardo… Dall’esterno. Quando poi ci sarà l’incontro parlerò».