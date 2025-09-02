Antony: «Era il Betis o il Betis». La commovente dichiarazione d'amore che ha stregato Siviglia. L'attaccante brasiliano non trattiene le lacrime...

Antony: «Era il Betis o il Betis». La dichiarazione d’amore che ha stregato Siviglia. L’attaccante ex United non trattiene le lacrime…

Un ritorno desiderato, un amore ricambiato che ha superato ogni ostacolo. Come riportato dal quotidiano portoghese A Bola, la presentazione di Antony al Real Betis non è stata una semplice conferenza stampa, ma una vera e propria festa di popolo, un’ondata di affetto che ha travolto e commosso l’attaccante brasiliano. Accolto da centinaia di tifosi in aeroporto e accompagnato per le strade di Siviglia fino al luogo della presentazione, l’ex giocatore del Manchester United non ha trattenuto le lacrime, raccontando i “giorni molto difficili” di un’attesa che sembrava non finire mai.



Dopo sei mesi in prestito in cui ha trascinato la squadra fino alla finale di Conference League, il Betis ha fatto di tutto per riportare a casa il suo “Antonio de Triana”, come lo hanno soprannominato i tifosi. L’operazione con il Manchester United si è chiusa per 22 milioni di euro, con un contratto fino al 2030. Ma la trattativa è stata una vera e propria odissea, come ha confermato il presidente Ángel Haro: «Sono stati mesi difficili di negoziazione, soprattutto le ultime ore. Giorni molto difficili, in hotel, in una situazione complessa, ma ha sempre prevalso la convinzione che saremmo stati qui a celebrare il tuo arrivo».



Parole che hanno fatto crollare Antony in un pianto liberatorio. «È stato un mese molto difficile, più di 40 giorni in hotel, giorni molto duri», ha raccontato, visibilmente commosso. «Sono arrivato a Manchester il 14 luglio e da allora sono rimasto in albergo con mio padre. Allenarmi da solo… ma sapevo che questo momento incredibile sarebbe arrivato. Ho avuto paura, ma ho aspettato perché avevo molta fede. Solo io e la mia famiglia sappiamo quanto sia stato difficile. Ho messo in chiaro che la mia prima opzione era il Betis, era il Betis o il Betis, non c’era altra opzione». Un giuramento di fedeltà ripagato da un affetto travolgente: «Quando vestirò questa maglia, correrò per ognuno di loro».