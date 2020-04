Calciomercato Juventus: si torna a parlare di Aouar e lo fa proprio Aulas, presidente del Lione. Ecco le parole di Aulas

Houssem Aouar, centrocampista del Lione, è uno dei nomi che si fanno in casa Juventus. Ecco le parole del presidente Aulas, ai canali ufficiali del club.

AOUAR – «Ovviamente, Houssem è uno dei più grandi talenti dell’Olympique Lyonnais. Come ho sempre detto, la decisione dei giocatori è sempre fondamentale perché tenere un giocatore contro la propria volontà non è ragionevole e non è il modo migliore per sfruttare al meglio il loro talento. Houssem per il momento non ha mostrato alcuna volontà di andarsene, quindi nei nostri piani è uno dei giocatori di talento che manterremo e anche parte della squadra del futuro».