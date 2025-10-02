 Arbitri Serie A, le designazioni della 6ª giornata: ecco chi dirige il big match Juventus-Milan
Arbitri Serie A, le designazioni della 6ª giornata: ecco chi dirige il big match Juventus-Milan

Guida

Arbitri Serie A, le designazioni della 6ª giornata: ecco chi dirige il big match Juventus Milan. Le scelte dell’AIA per il weekend

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 6ª giornata di Serie A, un turno che si preannuncia ricco di sfide cruciali per l’alta classifica. I riflettori saranno puntati soprattutto sui due big match del weekend. La delicata partita tra Fiorentina e Roma è stata affidata a Colombo, mentre per il posticipo di lusso di domenica sera tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium è stato designato l’esperto Marco Guida. Tra le altre designazioni di rilievo, Piccinini dirigerà la Lazio contro il Torino, mentre si rivede in Serie A, nel ruolo di quarto uomo, Rapuano per Inter-Cremonese.

H. VERONA – SASSUOLO (Venerdì 03/10, h. 20.45)

  • Arbitro: FOURNEAU
  • Assistenti: IMPERIALE – REGATTIERI
  • IV Uomo: MARCHETTI
  • VAR: MAGGIONI
  • AVAR: MARESCA

LAZIO – TORINO (Sabato 04/10, h. 15.00)

  • Arbitro: PICCININI
  • Assistenti: CAPALDO – LAUDATO
  • IV Uomo: MARINELLI
  • VAR: GHERSINI
  • AVAR: CHIFFI

PARMA – LECCE (Sabato 04/10, h. 15.00)

  • Arbitro: DOVERI
  • Assistenti: BERTI – BIANCHINI
  • IV Uomo: CALZAVARA
  • VAR: MARESCA
  • AVAR: DI PAOLO

INTER – CREMONESE (Sabato 04/10, h. 18.00)

  • Arbitro: FELICIANI
  • Assistenti: LO CICERO – POLITI
  • IV Uomo: RAPUANO
  • VAR: GARIGLIO
  • AVAR: DI BELLO

ATALANTA – COMO (Sabato 04/10, h. 20.45)

  • Arbitro: ZUFFERLI
  • Assistenti: PRETI – LUCIANI
  • IV Uomo: ZANOTTI
  • VAR: MARINI
  • AVAR: MAGGIONI

UDINESE – CAGLIARI (Domenica 05/10, h. 12.30)

  • Arbitro: ARENA
  • Assistenti: BACCINI – CECCON
  • IV Uomo: MUCERA
  • VAR: DI PAOLO
  • AVAR: PRONTERA

BOLOGNA – PISA (Domenica 05/10, h. 15.00)

  • Arbitro: ABISSO
  • Assistenti: VECCHI – DI GIOIA
  • IV Uomo: COLLU
  • VAR: MERAVIGLIA
  • AVAR: VOLPI

FIORENTINA – ROMA (Domenica 05/10, h. 15.00)

  • Arbitro: COLOMBO
  • Assistenti: PERROTTI – MORO
  • IV Uomo: MASSIMI
  • VAR: CHIFFI
  • AVAR: GARIGLIO

NAPOLI – GENOA (Domenica 05/10, h. 18.00)

  • Arbitro: LA PENNA
  • Assistenti: PASSERI – TRINCHIERI
  • IV Uomo: GALIPO’
  • VAR: PEZZUTO
  • AVAR: SOZZA

JUVENTUS – MILAN (Domenica 05/10, h. 20.45)

  • Arbitro: GUIDA
  • Assistenti: COLAROSSI – ROSSI C.
  • IV Uomo: AYROLDI
  • VAR: DI BELLO
  • AVAR: GHERSINI
