Ultime Notizie
Arbitri Serie A, le designazioni della 6ª giornata: ecco chi dirige il big match Juventus-Milan
Arbitri Serie A, le designazioni della 6ª giornata: ecco chi dirige il big match Juventus Milan. Le scelte dell’AIA per il weekend
L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 6ª giornata di Serie A, un turno che si preannuncia ricco di sfide cruciali per l’alta classifica. I riflettori saranno puntati soprattutto sui due big match del weekend. La delicata partita tra Fiorentina e Roma è stata affidata a Colombo, mentre per il posticipo di lusso di domenica sera tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium è stato designato l’esperto Marco Guida. Tra le altre designazioni di rilievo, Piccinini dirigerà la Lazio contro il Torino, mentre si rivede in Serie A, nel ruolo di quarto uomo, Rapuano per Inter-Cremonese.
H. VERONA – SASSUOLO (Venerdì 03/10, h. 20.45)
- Arbitro: FOURNEAU
- Assistenti: IMPERIALE – REGATTIERI
- IV Uomo: MARCHETTI
- VAR: MAGGIONI
- AVAR: MARESCA
LAZIO – TORINO (Sabato 04/10, h. 15.00)
- Arbitro: PICCININI
- Assistenti: CAPALDO – LAUDATO
- IV Uomo: MARINELLI
- VAR: GHERSINI
- AVAR: CHIFFI
PARMA – LECCE (Sabato 04/10, h. 15.00)
- Arbitro: DOVERI
- Assistenti: BERTI – BIANCHINI
- IV Uomo: CALZAVARA
- VAR: MARESCA
- AVAR: DI PAOLO
INTER – CREMONESE (Sabato 04/10, h. 18.00)
- Arbitro: FELICIANI
- Assistenti: LO CICERO – POLITI
- IV Uomo: RAPUANO
- VAR: GARIGLIO
- AVAR: DI BELLO
ATALANTA – COMO (Sabato 04/10, h. 20.45)
- Arbitro: ZUFFERLI
- Assistenti: PRETI – LUCIANI
- IV Uomo: ZANOTTI
- VAR: MARINI
- AVAR: MAGGIONI
UDINESE – CAGLIARI (Domenica 05/10, h. 12.30)
- Arbitro: ARENA
- Assistenti: BACCINI – CECCON
- IV Uomo: MUCERA
- VAR: DI PAOLO
- AVAR: PRONTERA
BOLOGNA – PISA (Domenica 05/10, h. 15.00)
- Arbitro: ABISSO
- Assistenti: VECCHI – DI GIOIA
- IV Uomo: COLLU
- VAR: MERAVIGLIA
- AVAR: VOLPI
FIORENTINA – ROMA (Domenica 05/10, h. 15.00)
- Arbitro: COLOMBO
- Assistenti: PERROTTI – MORO
- IV Uomo: MASSIMI
- VAR: CHIFFI
- AVAR: GARIGLIO
NAPOLI – GENOA (Domenica 05/10, h. 18.00)
- Arbitro: LA PENNA
- Assistenti: PASSERI – TRINCHIERI
- IV Uomo: GALIPO’
- VAR: PEZZUTO
- AVAR: SOZZA
JUVENTUS – MILAN (Domenica 05/10, h. 20.45)
- Arbitro: GUIDA
- Assistenti: COLAROSSI – ROSSI C.
- IV Uomo: AYROLDI
- VAR: DI BELLO
- AVAR: GHERSINI
Inter, con la Cremonese lui finalmente titolare? Chivu ci sta pensando
Torino in crisi, effetto Lazio per Baroni: ci è cascato di nuovo? Cosa succede
Ultimissime
video
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: «Conceicao? Ha avuto un problemino, vediamo domani. Cambiaso? Potenzialmente è un giocatore da miglior club al mondo»
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 5ª giornata di Serie A 2025/26...