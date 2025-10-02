Arbitri Serie A, le designazioni della 6ª giornata: ecco chi dirige il big match Juventus Milan. Le scelte dell’AIA per il weekend

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 6ª giornata di Serie A, un turno che si preannuncia ricco di sfide cruciali per l’alta classifica. I riflettori saranno puntati soprattutto sui due big match del weekend. La delicata partita tra Fiorentina e Roma è stata affidata a Colombo, mentre per il posticipo di lusso di domenica sera tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium è stato designato l’esperto Marco Guida. Tra le altre designazioni di rilievo, Piccinini dirigerà la Lazio contro il Torino, mentre si rivede in Serie A, nel ruolo di quarto uomo, Rapuano per Inter-Cremonese.

H. VERONA – SASSUOLO (Venerdì 03/10, h. 20.45)

Arbitro: FOURNEAU

FOURNEAU Assistenti: IMPERIALE – REGATTIERI

IMPERIALE – REGATTIERI IV Uomo: MARCHETTI

MARCHETTI VAR: MAGGIONI

MAGGIONI AVAR: MARESCA

LAZIO – TORINO (Sabato 04/10, h. 15.00)

Arbitro: PICCININI

PICCININI Assistenti: CAPALDO – LAUDATO

CAPALDO – LAUDATO IV Uomo: MARINELLI

MARINELLI VAR: GHERSINI

GHERSINI AVAR: CHIFFI

PARMA – LECCE (Sabato 04/10, h. 15.00)

Arbitro: DOVERI

DOVERI Assistenti: BERTI – BIANCHINI

BERTI – BIANCHINI IV Uomo: CALZAVARA

CALZAVARA VAR: MARESCA

MARESCA AVAR: DI PAOLO

INTER – CREMONESE (Sabato 04/10, h. 18.00)

Arbitro: FELICIANI

FELICIANI Assistenti: LO CICERO – POLITI

LO CICERO – POLITI IV Uomo: RAPUANO

RAPUANO VAR: GARIGLIO

GARIGLIO AVAR: DI BELLO

ATALANTA – COMO (Sabato 04/10, h. 20.45)

Arbitro: ZUFFERLI

ZUFFERLI Assistenti: PRETI – LUCIANI

PRETI – LUCIANI IV Uomo: ZANOTTI

ZANOTTI VAR: MARINI

MARINI AVAR: MAGGIONI

UDINESE – CAGLIARI (Domenica 05/10, h. 12.30)

Arbitro: ARENA

ARENA Assistenti: BACCINI – CECCON

BACCINI – CECCON IV Uomo: MUCERA

MUCERA VAR: DI PAOLO

DI PAOLO AVAR: PRONTERA

BOLOGNA – PISA (Domenica 05/10, h. 15.00)

Arbitro: ABISSO

ABISSO Assistenti: VECCHI – DI GIOIA

VECCHI – DI GIOIA IV Uomo: COLLU

COLLU VAR: MERAVIGLIA

MERAVIGLIA AVAR: VOLPI

FIORENTINA – ROMA (Domenica 05/10, h. 15.00)

Arbitro: COLOMBO

COLOMBO Assistenti: PERROTTI – MORO

PERROTTI – MORO IV Uomo: MASSIMI

MASSIMI VAR: CHIFFI

CHIFFI AVAR: GARIGLIO

NAPOLI – GENOA (Domenica 05/10, h. 18.00)

Arbitro: LA PENNA

LA PENNA Assistenti: PASSERI – TRINCHIERI

PASSERI – TRINCHIERI IV Uomo: GALIPO’

GALIPO’ VAR: PEZZUTO

PEZZUTO AVAR: SOZZA

JUVENTUS – MILAN (Domenica 05/10, h. 20.45)