Arbitri Serie A, non solo Open VAR: a rischio cancellazione anche gli annunci al pubblico e la ref cam! Scontro con le tv, cosa sta succedendo

Arbitri Serie A, oltre ad Open VAR sono a rischio cancellazione anche gli annunci al pubblico e la ref cam! Cosa sta accadendo

Il progetto Open VAR potrebbe essere clamorosamente cancellato. Questa ipotesi, già anticipata con insistenza nei giorni scorsi, è strettamente legata a un malumore serpeggiante tra i direttori di gara. Molti arbitri si sentono messi in difficoltà e sovraesposti mediaticamente, soprattutto dopo che i vertici arbitrali hanno riconosciuto pubblicamente in televisione alcuni errori nelle partite del campionato attualmente in corso. Queste ammissioni, nate con l’intento di fare didattica e ammettere le criticità, hanno finito per generare relative polemiche che hanno inasprito il clima attorno alla categoria.

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La rivelazione: non solo l’audio VAR a rischio

Il ridimensionamento della comunicazione potrebbe non limitarsi ai soli salotti televisivi. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, un altro passo nel complicato rapporto di questi mesi con il mondo arbitrale potrebbe tradursi nell’eliminazione totale di altre recenti innovazioni.

Nello specifico, sarebbero a forte rischio:

Gli annunci al pubblico : la spiegazione delle decisioni dell’arbitro ai tifosi presenti allo stadio tramite l’impianto audio, pensata per chiarire in tempo reale le scelte prese al monitor.

: la tramite l’impianto audio, pensata per chiarire in tempo reale le scelte prese al monitor. La ref cam: le spettacolari immagini riprese dalla prospettiva dell’arbitro, ottenute grazie a una piccola telecamera installata sul microfono.

Lo scontro con le TV: la richiesta dell’audio integrale

Una scelta di questa portata farebbe inevitabilmente segnare un pesante arretramento nel tentativo di puntare su maggiore trasparenza con la classe arbitrale, un obiettivo a lungo inseguito dai vertici del calcio per placare le dietrologie dei tifosi.

La possibile retromarcia dell’AIA si scontra però con le esigenze del broadcasting. Tutto questo avviene mentre, nel frattempo, le emittenti da parte loro starebbero chiedendo che diventi obbligatoria la diffusione integrale dei dialoghi tra il direttore di gara in campo e la sala VAR di Lissone. L’obiettivo delle televisioni è avere totale libertà sui file audio, così da evitare accuse di nascondere informazioni scomode o di censurare gli episodi più controversi del fine settimana.