L'arbitro anonimo de Le Iene: «Contatto Bastoni-Ranieri da rigore»

L’arbitro anonimo de Le Iene ha analizzato il contatto tra Bastoni e Ranieri in Fiorentina-Inter di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni che andranno in onda nella puntata di questa sera.

LE PAROLE – «Due giornate fa, durante Fiorentina Inter, in cui non è stato concesso un calcio di rigore evidente a favore della Fiorentina, per una trattenuta prolungata da parte di Bastoni sul giocatore della Fiorentina Ranieri. In questa azione Bastoni non si preoccupa mai di arrivare a contendere il pallone, ma solo di ostacolare il suo avversario. Qui il Var Marini sarebbe dovuto intervenire per far rivedere l’azione ad Aureliano, l’arbitro in campo».