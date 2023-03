Argentina, il Papu escluso dalla festa: c’è l’ombra della magia nera

Il Papu Gomez, dopo aver vinto il Mondiale 2022 in Qatar, è stato escluso dalla festa della propria Nazionale

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere di Bergamo, il Papu Gomez non sarebbe stato convocato da Scaloni per la festa casalinga contro Panama per via della magia nera.

L’ex Atalanta si sarebbe infatti consultato una maga prima dei Mondiali, con un rito per propiziare l’infortunio di Lo Celso. Il fantasista del Siviglia ha fatto sapere invece di essere alle prese con un problema alla caviglia.