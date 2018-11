Argentina: Dybala e Icardi a secco, per lo juventino assist d’oro – VIDEO

Argentina: Dybala, Icardi e Lautaro Martinez in campo, ma a secco nella vittoria per 2 a 0 contro il Messico in amichevole. Per lo juventino assist decisivo però nell’1 a 0 di Funes Mori

L’Argentina vince (e in parte convince), ma Paulo Dybala e Mauro Icardi restano ancora a secco. L’Albiceleste nella notte italiana ha superato abbastanza agevolmente il Messico in amichevole a Cordoba per 2 a 0: a decidere la partita il gol di Ramiro Funes Mori al termine del primo tempo e l’autogol di Isaac Brizuela all’83′, praticamente quasi allo scadere del match. Abbastanza buona comunque la prova di Dybala: l’attaccante della Juventus ha servito l’assist sul gol di Funes Mori e, più in generale, ha regalato alcune ottime giocate, nonostante sia mancato il gol come ciliegina sulla torta.

In campo con lui per quasi un’ora c’è stato Lautaro Martinez: l’attaccante dell’Inter è stato autore di un prestazione discreta prima di lasciare il campo per far posto al compagno di club Mauro Icardi, pure lui protagonista di una partita tutto sommato soddisfacente, nonostante l’assenza del gol (il capitano nerazzurro di fatto è ancora a zero reti con la maglia della sua nazionale). Martedì l’Argentina sarà ancora una volta in campo contro il Messico a Mendoza.