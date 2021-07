Argentina, Scaloni: «Giocheremo contro il nostro eterno rivale...»

Il c.t. dell’Argentina Lionel Scaloni ha parlato della finale di Copa America conquistata ai rigori contro la Colombia

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, al termine della semifinale di Copa America vinta contro la Colombia ha commentato la prestazione della sua squadra.

MARTINEZ – «Siamo molto felici, anche per la prestazione di Emiliano Martinez, e non solo per i tre rigori parati, ma anche per la sicurezza che sta trasmettendo. Il gruppo dei portiere si sostiene reciprocamente, e questa cosa mi piace. Qua non è importante chi gioca titolare. Tutti devono dare il loro contributo, e tutti hanno capito il messaggio. Ora è il momento di festeggiare, di godersi quanto fatto. Domani penseremo alla finale».

FINALE – «Giocheremo contro il nostro eterno rivale, quella di tutta la vita. Speriamo che la gente se lo goda, che sia una bella partita. Ovviamente vorremmo vincere, ma credo intanto sia una partita da giocare fino alla fine».