Arsenal, Arteta su Ceballos: «Non l’ho quasi mai visto… Deve rimettersi in forma»

Mikel Arteta ha parlato del caso Dani Ceballos che sta agitando le acque in casa Arsenal. Lo spagnolo avrebbe chiesto la cessione a causa delle ripetute esclusioni dalla formazione titolare. Le parole del tecnico dei Gunners.

«Ho parlato con lui. Quando sono arrivato si stava riprendendo da un infortunio: non l’ho visto molto, con noi si è allenato appena una settimana o dieci giorni. Ho sentito le voci, ma non voglio commentare. Deve solamente pensare a mettersi in forma e a lottare per trovare spazio: a quel punto sceglierò i migliori giocatori per la mia squadra»