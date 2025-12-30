Arsenal Aston Villa, una notte decisiva: la capolista mette alla prova la squadra più in forma del momento

Arsenal Aston Villa, è la notte della verità! La capolista ospita la squadra più in forma del momento: tutti i dettagli

È la notte della verità all’Emirates Stadium. Arsenal contro Aston Villa, in programma alle 21.15, non è solo una partita di cartello, ma uno scontro diretto che vale la testa della Premier League. La capolista ospita la squadra più in forma del momento: una vittoria dei Villans significherebbe l’aggancio in vetta, certificando una serrata corsa a tre per il titolo che include anche il Manchester City.



La Gazzetta dello Sport sottolinea come il match sia impreziosito da un’affascinante sottotrama in panchina: il derby basco tra Mikel Arteta e Unai Emery, due tecnici nati a pochi chilometri di distanza e candidati principali al premio di allenatore dell’anno. L’incrocio è carico di destini incrociati: Arteta siede sulla panchina dei Gunners proprio a causa del fallimento del suo connazionale. Emery, arrivato nel 2018 come successore designato di Wenger, durò appena 18 mesi prima dell’esonero.



Oggi la prospettiva è ribaltata. Arteta ha pazientemente ricostruito l’Arsenal, promettendo di essere “spietato” e trasformandolo in una corazzata da primo posto. Dall’altra parte, Emery ha compiuto un autentico miracolo sportivo: ha preso un Villa che nel 2022 lottava per non retrocedere e lo ha trasformato in una credibile pretendente al titolo, cavalcando una striscia impressionante di 11 vittorie consecutive in tutte le competizioni, inclusa quella recente contro il Chelsea.



Mentre Emery gioca a nascondersi (“Non credo siamo da titolo”), i suoi giocatori, come il bomber Watkins, lo definiscono un “genio della tattica”. Arteta, che lavora incessantemente sulla mentalità vincente, deve però gestire un’emergenza difensiva: con Timber e soprattutto Calafiori in forte dubbio, potrebbe toccare ancora a Rice adattarsi come terzino destro. Emery, che ha a sua volta dubbi su Cash e Kamara, ha definito l’Arsenal favorito, ma i suoi uomini sono pronti all’esame di maturità. Più che le stelle in campo, la sfida potrebbe decidersi proprio nel duello strategico tra i due fuoriclasse in panchina.

