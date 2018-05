Arsenal, ecco il dopo Wenger: Arteta a un passo dalla firma

Arsenal, è stato individuato l’erede di Arsene Wenger: parliamo di Mikel Arteta, assistente di Pep Guardiola al Manchester City ed ex centrocampista dei Gunners

Secondo quanto riportano i media britannici, sembra finalmente chiaro quale sarà la situazione in casa Arsenal per il dopo Wenger; l’assistente di Pep Guardiola al Manchester City Mikel Arteta sarebbe ad un passo dalla firma per sedere sulla panchina dei ‘Gunners’. E’ stato lo stesso Guardiola a sancire un addio sempre più vicino, augurandogli il meglio nel caso in cui questa opportunità di carriera fosse concreta.

Arteta ha vestito anche da giocatore la maglia dall’Arsenal per 5 anni, dal 2011 al 2016 (vincendo 2 FA Cup e 2 Community Shield). Ex regista del Glasgow Rangers e della Real Sociedad, è nell’Everton che è esploso definitivamente diventando un punto fermo della mediana dei ‘Toffees’ (vincendo nel 2007 il premio di miglior centrocampista del campionato inglese). Dopo la separazione dall’eterno Wenger (che ha guidato il club londinese per ben 22 anni, vincendo 3 Premier League e portato la squadra in finale di Champions League nel 2006), uno spagnolo è il più forte candidato a riportare l’Arsenal al posto che merita dopo anni di delusioni.

Gli altri nomi forti inoltre si sono pian piano dileguati: Massimiliano Allegri ha dichiarato recentemente la sua volontà di rimanere alla Juventus (confermato anche dall’ad Marotta), Unai Emery ripartirà dalla Liga mentre Luis Enrique è ad un passo dal firmare per il Chelsea di Roman Abramovich.