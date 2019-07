Arsenal, Emery vince ma tuona: «Abbiamo concesso troppo» – VIDEO

L’Arsenal vince in maniera netta con la Fiorentina, Emery non appare contento: «Gli abbiamo concesso troppo, il risultato non conta»

L’Arsenal ha vinto la gara di International Champions Cup in maniera rotonda sulla Fiorentina, per 3-0. Nonostante il risultato piuttosto netto, Unai Emery non appare troppo felice in conferenza stampa:

«Il risultato non è importante. Oggi abbiamo vinto, ma la Fiorentina ha creato delle occasioni per segnare. Gli abbiamo concesso troppo. Meglio nel secondo tempo con la formazione diverse, abbiamo controllato di più la gara», le parole del tecnico.