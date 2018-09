Arsenal, Lichtsteiner: «Potrei decidere di ritirarmi a fine stagione»

Il terzino dell’Arsenal, Stephan Lichtsteiner, potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione

Il nuovo acquisto dell’Arsenal, Stephan Lichtsteiner, sembra non essere molto contento. Il terzino svizzero, dopo essersi svincolato dalla Juventus in cui ha trascorso ben 7 stagioni, ha deciso di legarsi ai Gunners durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, ma sembra aver trovato poco spazio. Il giocatore, classe 1984, difatti, dall’inizio della stagione ad oggi è sceso in campo solo una volta, per 55 minuti, sostituendo l’infortunato Maitland-Niles nella sfida contro il Manchester City dello scorso 12 agosto. In merito al suo scarso utilizzo, lo svizzero ha rilasciato un’intervista a Sport.ch, affermando: «Potevo scegliere un club dove giocare 47 partite su 50 ma ho abbracciato una squadra competitiva dove lottare per il posto. Se poi a fine stagione dovessi accorgermi di non riuscire a mantenere i livelli degli ultimi anni, mi ritirerei».

Il terzino in merito alla concorrenza in squadra ha, poi, aggiunto: «Giocare poco al momento non mi irrita: come nel 2011, quando passai alla Juventus, ho scelto un grande club e sapevo di dover lottare per il posto contro Bellerin. Non nego che è insolito per me il ruolo di riserva per tre partite consecutive, se in carriera hai giocato sempre hai aspettative alte. Ma so anche che arriverà il mio turno le parole». Infine tornado sulla possibilità di un eventuale ritiro al termine della stagione, Lichtsteiner ha ammesso: «Per ora non ci penso, il mio compito è quello di cercare di aiutare la squadra a migliorare. Ma, se a fine stagione mi dovessi accorgere che il mio livello non è lo stesso degli scorsi anni, non solo lascerò la Svizzera ma anche il calcio. Anche se i dati atletici dicono che ho il fisico di un 28enne».