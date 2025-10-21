Champions Arsenal, Arteta ci crede: «Simeone è a livelli massimi, ciò che ha fatto è straordinario. Ho la convinzione di poter arrivare qui»

Champions Arsenal, Arteta crede nella vittoria della competizione? Il tecnico in conferenza stampa commenta il match contro l’Atletico e le ambizioni

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, terza giornata della League Phase, rivelando il suo pensiero sulla partita e su alcune delle figure più influenti nel calcio europeo, come Diego Simeone.

LA SITUAZIONE DELL’ARSENAL – «Stiamo bene e siamo felici dopo la vittoria sul Fulham. Ci sono cose da migliorare, ma era importante la vittoria».

PENSIERI SU SIMEONE – «E’ ai livelli massimi, ciò che ha fatto da quando è all’Atletico Madrid è straordinario. Non solo ciò che ha raggiunto, ma soprattutto il modo in cui lo ha fatto. Parlo dell’identità che ha creato, dello spirito, l’Atletico è una squadra che riconosci subito e questo è merito suo. Un lavoro straordinario, è difficile creare certe cose».

UN ESEMPIO PER LA LONGEVITÀ – «Ci sono aspetti che seguo e da cui imparo, ma quello che mi piace più di tutti è la sua passione. Nonostante il tanto tempo nello stesso club con gli stessi calciatori, riesce sempre a trasmettere la sua energia e la sua voglia di vincere e soprattutto riesce a convincere i calciatori».

FAVORITI? – «Io guardo solo la squadra, l’energia, la voglia, l’impegno e la dedizione che mettono in campo i ragazzi. Questo mi dà la convinzione che possiamo arrivare lontano. Ma è solo una mia sensazione, poi devi sempre provarlo sul campo».