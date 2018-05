Arturo Vidal duro su Twitter: «Sono amato e rispettato da tutti» – FOTO

Arturo Vidal sul suo profilo ufficiale di Twitter ha attaccato i giornalisti che lo hanno attaccato duramente

L’ex centrocampista della Juventus Arturo Vidal, attualmente in forza al Bayern Monaco, ha attaccato duramente tutti i giornalisti che lo hanno pesantemente attaccato in merito ai guai giudiziari che lo hanno coinvolto recentemente. A questo proposito ha postato una foto sul suo profilo ufficiale di Twitter dove ha scritto: «Mentre alcuni giornalisti disinformati sono pieni di rabbia per gli obiettivi che ho raggiunto, io continuo ad andare avanti, la vita è lunga! Andare avanti è l’unico modo per essere felici! Amato e rispettato da tutti! Dal barrio al mondo! Buona notte!».

Per la cronaca lo scorso settembre Vidal era stato protagonista di una rissa in discoteca lo scorso settembre, rimediando un’accusa per lesioni corporali e rischiando fino a 10 anni di prigione per la procura di Monaco di Baviera. Il calciatore tornerebbe molto volentieri in Serie A, sia alla Juventus (sua ex squadra per cui ha militato dal 2011 al 2015) che al Napoli, dove il tecnico Ancelotti è pronto ad allenarlo nuovamente dopo l’esperienza bavarese del mister di Reggiolo. Il suo cartellino (fonte transfermarkt) è valutato intorno ai 35 milioni di euro, cifra che De Laurentiis sarebbe disposto a spendere per portare un elemento di calibro mondiale per il centrocampo azzurro.