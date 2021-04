Calemme (As): «Ronaldo vorrebbe andare via dalla Juve a fine stagione»

In un’intervista rilasciata a Juventus News 24 il giornalista di As Mirko Calemme ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo via dalla Juventus a fine stagione? Possibile, ecco cosa ne pensa il giornalista di As Mirko Calemme:

«CR7 vuole andare via, vorrebbe cambiare aria a fine stagione come confermano fonti vicine al giocatore. Al momento però ancora nessuna squadra si è fatta avanti, compreso il Real Madrid che ha altri obiettivi in mente. Se ne potrebbe comunque riparlare dopo la Champions League perché sappiamo tutti che con i blancos c’è un feeling speciale. Quel che è certo è che la Juventus non chiederà meno di 25 milioni per la sua cessione».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24