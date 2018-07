L’agente di Asamoah provoca la Juve: «All’Inter si sente più importante che lì»

Federico Pastorello sul passaggio del ghanese in nerazzurro

Dopo anni di amore e di vittorie il rapporto – non solo contrattuale – tra Kwadwo Asamoah e la Juventus sembrava essere terminato in maniera tutto sommato abbastanza pacifica. Molto semplicemente i bianconeri avevano preferito già da tempo non rinnovare il contratto in scadenza dell’esterno ghanese per puntare su di altri elementi (più giovani). Da lì la decisione, per nulla osteggiata, da parte di Asamoah di firmare un nuovo contratto… con l’Inter. Dopo anni di militanza in bianconero il passaggio dell’ex Udinese ai nerazzurri ha effettivamente fatto storcere il naso a qualche tifoso, ma del resto è stata la stessa Juve a rinunciare a lui. Così poco male, addio condiviso ed amici come prima… o quasi.

Quasi, nel senso che, dalle parole del procuratore di Asamoah, Federico Pastorello, rilasciate questa mattina a Tuttosport, non si intende propriamente che tra il suo assistito e la Juve (ed in particolar modo l’allenatore Massimiliano Allegri) negli ultimi tempi scorresse proprio buon sangue. «Asa è molto felice all’Inter – si è limitato a dire Pastorello ai microfoni del giornale torinese – . Soprattutto perché in nerazzurro lo fanno sentire più importante di quanto succedeva alla Juventus invece». Una frecciata netta e diretta: tutto chiaro, no?