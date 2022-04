Asensio Milan, Ancelotti: « È straordinario ma non conosco il suo futuro»

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, è intervenuto oggi a Radio Rai, ecco cosa ha detto su Asensio sul Milan

ASENSIO -«È un giocatore di una qualità straordinaria: ha sofferto negli ultimi anni un infortunio grosso al ginocchio, il suo recupero è stato abbastanza lento. E’ un giocatore importante e posso fare solo una valutazione tecnica. Il futuro? Non lo so cosa succederà: sta parlando con la società per il rinnovo di contratto»

RITORNO AL MILAN – «Ne parlerò il giorno in cui chiuderò col Real Madrid: se chiuderò col Real Madrid tra 20 anni penso che potrò andare in pensione invece che andare al Milan. Il Milan è una delle poche squadre che tengo nel cuore perché mi ha cresciuto: non come giocatore, ma come allenatore. Come consigliere? C’è Maldini che sta facendo un lavoro strepitoso. Non ce n’è bisogno di due»

VITTORIA PIU’ BELLA – «La vittoria più bella? “È difficile fare delle classifiche sui risultati che ottieni: sono sempre grandi soddisfazioni, soprattutto i campionati in cui conta molto la continuità. Il campionato del Milan del 2004 è stata una bella corsa, ma come dimenticare quello col Chelsea»

IBRAHIMOVIC – «Dopo aver smesso potrebbe fare tutto, per la conoscenza che ha del calcio e delle dinamiche di spogliatoio potrebbe fare qualsiasi cosa»