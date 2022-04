Cessione Milan, Ancelotti: «Può essere solo un bene, sul derby...»

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, è intervenuto oggi a Radio Anch’io lo Sport, ecco cosa ha detto sul Milan

Cambio di proprietà al Milan? Siamo abituati al fatto che le società vengano acquistate da fondi di investimento. In questo caso, se tutto va in porto, penso possa essere un bene per il Milan. Sarà un bene reciproco.

DERBY – Derby decisivo in Coppa Italia e non solo? Non credo influirà sul campionato. Penso che entrambe vogliano vincere la Coppa Italia. Aldilà dei valori delle due squadre, un derby è un derby. Sarà gara avvincente con molta pressione. Io tifo Milan