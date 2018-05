‘Assicurazione’ Napoli: il club azzurro può contare su una cifra di oltre 200 milioni derivante da clausole e prossime cessioni

‘Assicurazione’ Napoli. Se la partenza di Reina, direzione Milan, è ormai scritta, i dubbi principali in casa azzurra ruotano attorno a quattro giocatori: Mertens, Ghoulam, Jorginho e Koulibaly. Se i primi due sono legati al club da clausole, il brasiliano e il senegalese potrebbero essere ceduti solo per cifre altissime. Dries Mertens ha una clsuola di rilascio di 28 milioni, mentre Faouzi Ghoulam, reduce da due lunghi infortuni, nel suo contratto in essere col Napoli ha una clausola di 38 milioni, valida solo per l’estero fino al 30 giugno. Oltre quella data, la cifra per il rilascio del giocatore salirà a 48 milioni. Come riporta il Corriere dello Sport, nonostante gli ultimi pesanti stop, il Manchester United di Mourinho lo segue sempre con attenzione; da ricordare, poi, che sia il terzino che l’allenatore portoghese sono seguiti dal medesimo uomo, Jorge Mendes.

Ricapitolando, se le cessioni arriveranno, nella casse azzurre entreranno anche moltissimi milioni da reinvestire sul mercato. Dalle ipotetiche partenze di Mertens, Jorginho, Ghoulam e Koulibaly potrebbe rientrare una cifra sui 206 milioni; numeri su cui ricostuire mezza squadra, anche se per il momento pare azzardato parlare concretamente di una rivoluzione.